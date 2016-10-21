 G.Saray’ı yeneceğiz – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    G.Saray’ı yeneceğiz

    G.Saray’ı yeneceğiz

    Basın sözcüsü Asım Örem, “Derbilerin havası farklıdır. G.Saray maçında güzel bir sonuç alacağımızdan hiç şüphemiz yok” dedi.

    Basın Sözcüsü Asım Örem, G.Saray karşısında güzel bir sonuç alacaklarından kuşkularının olmadığını söyledi. Örem, "Bu maçtan alacağımız puan veya puanlar, ligdeki geciken çıkışımızda çok önemli moral ve motivasyon sağlayacaktır. G.Saray'ın durumu ortada, fakat unutulmamalıdır ki üç büyük rakibimizle yaptığımız maçların havası ve sahaya yansıması farklıdır. Bu havayı lehimize çevirecek bir ile sahada olacağız" dedi. Bordo- mavili takımın son haftalarda sergilediği futbolun gelecekte güzel işler yapma adına ümit verdiğini vurgulayan Örem, şöyle devam etti:

    FUTBOLCULARA UYARI
    "Güzel bir sonuç alacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Futbolcularımız, kazanma isteğimizi birlik ve beraberlik içinde sergilemeli ve takıma zarar verecek fevri davranışlardan uzak durmalıdır. Saha içindeki sorumluluklarını ve bir ekibin parçası olduklarını unutmamalı."

    HAKEM ADALETLİ OLACAKTIR
    Örem, hakem yönetimiyle ilgili beklentisine ilişkin de şunları söyledi: "Derbilerde kaliteli futbolun ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biri de hakemlerimizin ortaya koydukları performanslardır. TT Arena'da hakemlerimizin ortaya koyacağı iyi ve adaletli bir yönetim eşliğinde güzel bir futbol ortaya koyacağız."
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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