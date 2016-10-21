G.Saray’ı yeneceğiz
Basın sözcüsü Asım Örem, “Derbilerin havası farklıdır. G.Saray maçında güzel bir sonuç alacağımızdan hiç şüphemiz yok” dedi.
Trabzonspor Basın Sözcüsü Asım Örem, G.Saray karşısında güzel bir sonuç alacaklarından kuşkularının olmadığını söyledi. Örem, "Bu maçtan alacağımız puan veya puanlar, ligdeki geciken çıkışımızda çok önemli moral ve motivasyon sağlayacaktır. G.Saray'ın durumu ortada, fakat unutulmamalıdır ki üç büyük rakibimizle yaptığımız maçların havası ve sahaya yansıması farklıdır. Bu havayı lehimize çevirecek bir futbol ile sahada olacağız" dedi. Bordo- mavili takımın son haftalarda sergilediği futbolun gelecekte güzel işler yapma adına ümit verdiğini vurgulayan Örem, şöyle devam etti:
FUTBOLCULARA UYARI
"Güzel bir sonuç alacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Futbolcularımız, kazanma isteğimizi birlik ve beraberlik içinde sergilemeli ve takıma zarar verecek fevri davranışlardan uzak durmalıdır. Saha içindeki sorumluluklarını ve bir ekibin parçası olduklarını unutmamalı."
HAKEM ADALETLİ OLACAKTIR
Örem, hakem yönetimiyle ilgili beklentisine ilişkin de şunları söyledi: "Derbilerde kaliteli futbolun ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biri de hakemlerimizin ortaya koydukları performanslardır. TT Arena'da hakemlerimizin ortaya koyacağı iyi ve adaletli bir yönetim eşliğinde güzel bir futbol ortaya koyacağız."
FUTBOLCULARA UYARI
"Güzel bir sonuç alacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Futbolcularımız, kazanma isteğimizi birlik ve beraberlik içinde sergilemeli ve takıma zarar verecek fevri davranışlardan uzak durmalıdır. Saha içindeki sorumluluklarını ve bir ekibin parçası olduklarını unutmamalı."
HAKEM ADALETLİ OLACAKTIR
Örem, hakem yönetimiyle ilgili beklentisine ilişkin de şunları söyledi: "Derbilerde kaliteli futbolun ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biri de hakemlerimizin ortaya koydukları performanslardır. TT Arena'da hakemlerimizin ortaya koyacağı iyi ve adaletli bir yönetim eşliğinde güzel bir futbol ortaya koyacağız."
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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