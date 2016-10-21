Fırat Aydınus ile zorlanıyor
Trabzonspor-G.Saray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Kariyerinde 42 kez Trabzonspor maçında düdük çalan Aydınus ile Fırtına 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Aydınus, Trabzonspor'a 42 maçta 11 kırmızı, 92 de sarı kart gösterdi. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Tolga Özkalfa.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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