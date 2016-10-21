 Fırat Aydınus ile zorlanıyor – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    ile zorlanıyor

    Fırat Aydınus ile zorlanıyor
    -G.Saray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Kariyerinde 42 kez Trabzonspor maçında düdük çalan Aydınus ile Fırtına 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Aydınus, Trabzonspor'a 42 maçta 11 kırmızı, 92 de sarı kart gösterdi. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Tolga Özkalfa.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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