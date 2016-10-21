 Ogenyi Onazi seferberliği – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Ogenyi Onazi seferberliği

    Ogenyi Onazi seferberliği
    Geçen haftaki Akhisar Belediyespor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, yarın oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Sağ baldırında kas spazmı tespit edilen Nijeryalı orta saha futbolcusunun durumunun iyiye gittiği belirtilirken, karşısında oynama şansının yüksek olduğu bildirildi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:11
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