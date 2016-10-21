Ogenyi Onazi seferberliği
Geçen haftaki Akhisar Belediyespor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, yarın oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Sağ baldırında kas spazmı tespit edilen Nijeryalı orta saha futbolcusunun durumunun iyiye gittiği belirtilirken, Galatasaray karşısında oynama şansının yüksek olduğu bildirildi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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