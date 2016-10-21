 Buluşma yeri Merter – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Buluşma yeri Merter

    Buluşma yeri Merter
    Bordo-mavili yönetim, G.Saray derbisinin taraftar organizasyonunun ayrıntılarını açıkladı. Resmi siteden, "TT Arena'ya gidecek taraftarlarımızla aynı gün 14.00'te Merter Metro İstasyonu'nda buluşulacak ve otobüslerle stadyuma gidilecek. Güvenlik tedbirleri nedeniyle bireysel harekete müsaade edilmeyecek. Taraftarlarımızdan forma ve atkılarıyla buluşma noktasına gelmesini özellikle rica ediyoruz" denildi
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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