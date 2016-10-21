 Bu formanın hakkını verin – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Bu formanın hakkını verin

    Bu formanın hakkını verin
    derbisi öncesi seferberlik ilan edilen Trabzonspor'da kaptan Onur, arkadaşları ile bir zirve gerçekleştirdi. Onur'un, "Bu derbi kötü sonuçları unutturmak için iyi bir fırsat. Herkes formasının hakkını versin. TT Arena'da bizi destekleye cek taraftarlarımızın yüzünü güldürüp sahadan başımız dik çıkalım" dediği öğrenildi. Ardından tüm takım galibiyet yemini etti.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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