Bu formanın hakkını verin
Galatasaray derbisi öncesi seferberlik ilan edilen Trabzonspor'da kaptan Onur, arkadaşları ile bir zirve gerçekleştirdi. Onur'un, "Bu derbi kötü sonuçları unutturmak için iyi bir fırsat. Herkes formasının hakkını versin. TT Arena'da bizi destekleye cek taraftarlarımızın yüzünü güldürüp sahadan başımız dik çıkalım" dediği öğrenildi. Ardından tüm takım galibiyet yemini etti.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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