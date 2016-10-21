 Aynısı olur mu? – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Aynısı olur mu?

    Aynısı olur mu?

    'un G.Saray maçı tesadüflerle dolu.

    Bordo-mavililer 2014-15 sezonundaki benzer bir tabloyu şimdi de yaşıyor. Söz konusu dönemde bordo-mavililer deplasmanda ilk 4 maçta galip gelemezken, ligin 10 haftasında G.Saray'ı 3-0 yenerek galibiyet hasretine son vermişti. Fırtına derbinin ardından Avni Aker'de oynadığı G.Birliği maçı sonrası 'a konuk olmuştu. bu sezon da G.Saray sonrası Rizespor ile evinde oynayıp ardından Beşiktaş deplasmanına gidecek.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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