Aynısı olur mu?
Trabzonspor'un G.Saray maçı tesadüflerle dolu.
Bordo-mavililer 2014-15 sezonundaki benzer bir tabloyu şimdi de yaşıyor. Söz konusu dönemde bordo-mavililer deplasmanda ilk 4 maçta galip gelemezken, ligin 10 haftasında G.Saray'ı 3-0 yenerek galibiyet hasretine son vermişti. Fırtına derbinin ardından Avni Aker'de oynadığı G.Birliği maçı sonrası Beşiktaş'a konuk olmuştu. Trabzonspor bu sezon da G.Saray sonrası Rizespor ile evinde oynayıp ardından Beşiktaş deplasmanına gidecek.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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