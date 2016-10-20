 Yanal dönüyor – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Yanal dönüyor

    Yanal dönüyor
    Konyaspor karşılaşmasında hakem tarafından tribüne gönderilen ve devamında PFDK'dan 2 maç ceza alan Ersun Yanal, G.Saray derbisiyle birlikte kulübedeki yerini alacak. Karabük ve Akhisar karşılaşmalarında tribünde olan Yanal, cumartesi günü kulübedeki yerini tekrar alacak.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:04
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