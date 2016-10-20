Yanal dönüyor

Konyaspor karşılaşmasında hakem tarafından tribüne gönderilen ve devamında PFDK'dan 2 maç ceza alan Ersun Yanal, G.Saray derbisiyle birlikte kulübedeki yerini alacak. Karabük ve Akhisar karşılaşmalarında tribünde olan Yanal, cumartesi günü kulübedeki yerini tekrar alacak.