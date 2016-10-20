 Taraftara müjde – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Taraftara müjde

    Taraftara müjde
    Bordo-mavili taraftar, cumartesi günü TT Arena'da olacak. İstanbul Valiliği ve İl Güvenlik Kurulu, kulüp yetkilileri ve stat müdürü ile yaptığı görüşmelerin ardından Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak G.Saray-Trabzonspor maçına bordo mavili taraftarların da girmesini kararlaştırdı. , Trabzonspor'a 2 bin kişilik yer ayıracak.

    BİLETLER 60 TL
    G.Saray derbisinin biletleri bugün satışta. TT Arena'daki misafir tribününde taraftarlarına ayrılan ve fiyatı 60 TL olarak belirlenen 2 bin biletin bugün saat 13.00'ten itibaren Passolig web sitesinden alınabileceği açıklandı. Yönetim maça formalı gitme çağrısı yaptı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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