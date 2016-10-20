 N’doye derbide formaya yakın – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    N’doye derbide formaya yakın

    N’doye derbide formaya yakın
    ile oynanan maçın 72'inci dakikasında oyuna girip performansıyla beğenilen N'doye'nin G.Saray derbisi öncesi formaya yakın olduğu öğrenildi. Yıllık alacağı ücrette 800 bin euro'luk indirime gittiği KAP'a açılanan Senegalli golcünün, teknik direktör Yanal'ın da gözüne girdiği belirtildi. Yanal'ın; Suk'u kesip N'doye'yi oynatması bekleniyor.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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