N’doye derbide formaya yakın
Akhisar Belediyespor ile oynanan maçın 72'inci dakikasında oyuna girip performansıyla beğenilen N'doye'nin G.Saray derbisi öncesi formaya yakın olduğu öğrenildi. Yıllık alacağı ücrette 800 bin euro'luk indirime gittiği KAP'a açılanan Senegalli golcünün, teknik direktör Yanal'ın da gözüne girdiği belirtildi. Yanal'ın; Suk'u kesip N'doye'yi oynatması bekleniyor.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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