 Başkan siftah istiyor – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Başkan siftah istiyor

    Başkan siftah istiyor
    Başkan Muharrem Usta, Galatasaray'ı yenerek ilk derbisini kazanmak istiyor. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yönetim kurulunu devralan Başkan Muharrem Usta ve ekibi ise hiç derbi galibiyeti göremedi. Bordo-mavili yönetim de Galatasaray maçıyla birlikte derbi özlemine bir son vermek istiyor. Yönetim, futbolculara güvendiğini her fırsatta dile getiriyor
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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