Başkan siftah istiyor

Başkan Muharrem Usta, Galatasaray'ı yenerek ilk derbisini kazanmak istiyor. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yönetim kurulunu devralan Başkan Muharrem Usta ve ekibi ise hiç derbi galibiyeti göremedi. Bordo-mavili yönetim de Galatasaray maçıyla birlikte derbi özlemine bir son vermek istiyor. Yönetim, futbolculara güvendiğini her fırsatta dile getiriyor