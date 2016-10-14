Savaşın emri
“Akhisar, gerçek anlamda taraftarlarımıza kavuşacağımız bir karşılaşma olacak Kırılgan yapıdan kurtulmamız gerekiyor. Skor ne olursa olsun mücadele edin”
Trabzonspor'da Akhisar Belediyespor maçı öncesi futbolcular galibiyet için kenetlenirken, teknik direktör Ersun Yanal da takımın motivasyonunu artırmak için yoğun çaba harcıyor. Antrenmanlarda taktik çalışmaların yanı sıra neşeli çalışmalar yaparak oyuncuları rahatlatmaya çalışan tecrübeli teknik adam, tecrübeli oyuncularla da beklenen görüşmeyi yaptı. Kaptan Onur Kıvrak başta olmak üzere tüm tecrübeli isimlerden genç oyunculara önderlik yapmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, yapacağı birkaç değişiklikle takımın çıkış yakalayacağına inanıyor.
TARAFTAR GEREKENİ YAPAR
Yanal, antrenman öncesi oyuncularla yaptığı toplantıda kırılgan yapıdan kurtularak, skor ne olursa olsun savaşmaları gerektiğini söyledi. Yanal, "Aranızda Trabzonspor taraftarlarını çok iyi tanıyanlar da var yeni gelenler de. Bu taraftar mücadele istiyor. Siz de Akhisar maçında o mücadeleyi taraftarlara gösterin. Bu karşılaşma gerçek anlamda taraftarlarımıza kavuşacağımız bir an olacak. Sahada onların istediği gibi olursak, tribünlerin de o derece hareketli ve heyecanlı olacağını hepiniz göreceksiniz" dedi.
Yunus Emre SEL
TARAFTAR GEREKENİ YAPAR
Yanal, antrenman öncesi oyuncularla yaptığı toplantıda kırılgan yapıdan kurtularak, skor ne olursa olsun savaşmaları gerektiğini söyledi. Yanal, "Aranızda Trabzonspor taraftarlarını çok iyi tanıyanlar da var yeni gelenler de. Bu taraftar mücadele istiyor. Siz de Akhisar maçında o mücadeleyi taraftarlara gösterin. Bu karşılaşma gerçek anlamda taraftarlarımıza kavuşacağımız bir an olacak. Sahada onların istediği gibi olursak, tribünlerin de o derece hareketli ve heyecanlı olacağını hepiniz göreceksiniz" dedi.
Yunus Emre SEL
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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