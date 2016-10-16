Tek hedef galibiyet
Süper Lig’de 6 maçta 4 yenilgi alan Trabzonspor’un bugünkü rakibi Akhisar Belediye
TRABZON 11 GOL ATTI
Söz konusu karşılaşmalarda Akhisar 14, Trabzonspor 11 gol kaydetti. Bordo-mavililer Akhisar ile sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Akhisar, Avni Aker'de bir maç kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı. Fırtına bu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü.
ZEMİN MAÇA HAZIR
Trabzonspor'un evinde oynadığı maçlardaki kötü görüntüsü ile dikkatleri çeken Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun zemini tamamen düzeldi. Futbol oynamaya oldukça elverişli hale getirilen Avni Aker zemini, Akyazı Stadyumu tam hazır hale getirilene kadar Trabzonspor'a hizmet vermeye devam edecek.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:43
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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