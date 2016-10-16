 Tek hedef galibiyet – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Tek hedef galibiyet

    Tek hedef galibiyet

    Süper Lig’de 6 maçta 4 yenilgi alan ’un bugünkü rakibi Akhisar Belediye

    Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet elde eden , 7'nci hafta mücadelesinde bugün Avni Aker'de Akhisar Bld karşısında 3 puan alıp hem çıkışa geçmek, hem de taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Kardemir Karabükspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetle camiada hayal kırıklığı yaratan bordo-mavililerde tek hedef 3 puan olarak belirlendi. Bu arada Trabzonspor ile Akhisar bugün ligde 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta bordo-mavililerin 2, Akhisar'ın ise 4 galibiyeti bulunurken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

    TRABZON 11 GOL ATTI
    Söz konusu karşılaşmalarda Akhisar 14, Trabzonspor 11 gol kaydetti. Bordo-mavililer Akhisar ile sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Akhisar, Avni Aker'de bir maç kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı. Fırtına bu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü.

    ZEMİN MAÇA HAZIR
    Trabzonspor'un evinde oynadığı maçlardaki kötü görüntüsü ile dikkatleri çeken 'nun zemini tamamen düzeldi. oynamaya oldukça elverişli hale getirilen Avni Aker zemini, Akyazı Stadyumu tam hazır hale getirilene kadar Trabzonspor'a hizmet vermeye devam edecek.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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