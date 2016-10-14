Trabzonspor elini çabuk tutacak

Spor Toto Süper Lig'de 2016-17 futbol sezonuna arzu ettiği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, devre arası eksik görülen bölgelere takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bordo mavililerin bu anlamda çalışmalarına erkenden başladığı, scout ekibinin de oyuncu taramalarını sürdürdüğü bildirildi.

HAFTADA 60 MAÇ İZLENİYOR

Trabzonspor'un sezon başında yaptığı transferlerde etkin rol oynayan socut ekibinin, haftada yaklaşık 60 maç izlediği kaydedildi. Birçok ülkedeki takımların maçlarını takip eden scout ekibinin, özellikle Güney Amerika'da, Norveç'te, Hollanda'da ve Fransa'da kamp kurduğu öğrenildi. Bordo mavililerin ayrıca devre arası transferinde de elini çabuk tutacağı belirtildi.

GOL SORUNU İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Pazar günü Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum oyuncularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Ligde geride kalan ilk 6 haftada yalnızca 3 gol kaydedebilen bordo mavililerde tecrübeli teknik adamın hücum zenginliğini artırmak için arayışta olduğu, gol sorununu çözmek adına ileri hattı kalabalık tutmayı planladığı belirtildi. Yanal'ın Akhisar Belediyespor karşısında N'doye gibi isimlere de şans verebileceği bildirildi.

SOL BEKTE REKABET ARTTI

Bu arada, Trabzonspor'da sol bek mevkiinde yaşanan rekabet teknik direktör Ersun Yanal'ı karar vermede zorluyor. Yanal'ın son iki maçta forma şansı tanıdığı Mustafa Akbaş ile ilk 3 haftada sahaya 11'de çıkan Güray Vural arasında tercih yapmakta zorlandığı kaydedildi. Geride kalan 6 haftada sadece 1 maça 11'de başlayan Luis İbanez de forma için mücadele ederken, Yanal'ın Akhisar Belediyespor maçı öncesi son bir değerlendirme yaparak karar vereceği kaydedildi.