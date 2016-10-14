Gidenler de kayıp
Trabzonspor'un sezon başında yollarını ayırdığı 7 forvet yeni takımlarda sadece 4 gol atabildi.
Trabzonspor'un sezon başında gönderdiği oyuncular, gittikleri takımlarda başarılı performans sergileyemediler. Bonservisiyle giden forvet oyuncuları Cardozo ve Yatabare ile kiralık olarak gönderilen Muhammet Beşir, Savaş Çakır, Cafer Tosun, Ali Han Tunçer ve Onur Ramazan Toprak, toplamda 1304 dakikada forma şansı buldu. Oyuncular, toplamda sadece 2 gol kaydedebildi.
CARDOZO'DAN SES ÇIKMADI
Yunanista n'ın geçtiğimiz sezon şampiyon olan takımı Olympiakos'a bonservisiyle giden Cardozo, yeni sezonda ligde 3 maçta 174 dakika forma şansı bulabildi. 2 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Paraguaylı golcü oyuncu Cardozo, sahada kaldığı sürede ise golle tanışamadı
YATABARE'DEN 2 GOL GELDİ
Yine sezon başında Karabükspor'a bonservisiyle verilen Mustapha Yatabare, ligde 3 karşılaşmada 233 dakika forma giydi. Bu maçların 3'üne de ilk 11'de başlayan forvet oyuncusu, 2 kez de rakip kaleyi geçmeyi başardı. Yatabare, gollerini Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında kaydetti
BEŞİR SADECE 1 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor 'un altyapısından yetişen ve Burak Yılmaz'a benzerliğiyle dikkat çeken Muhammet Beşir, ligin başında Şanlıurfaspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Burada sadece 1 maçta kendisine şans unulan 19 yaşındaki genç forvet, sahada 22 dakika kalırken gol atmayı başaramadı.
SAVAŞ ÇAKIR GOL BULAMADI
Geçtiğimiz sezonun son 3 karşılaşmasında Trabzonspor'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Savaş Çakır, ligin başında pilot takım 1461 Trabzon'a kiralık olarak gönderildi. Takımıyla ligde 3 maça çıkan Savaş Çakır, sahada 42 dakika kalsa da rakip takım filelerini havalandıramadı.
CAFER TOSUN SİFTAH YAPAMADI
Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'nda bordo-mavili formayla 1 maça çıkan Cafer Tosun, yine 1461 Trabzon'a kiralık olarak gönderilmişti. Burada kendisine ligde 5 müsabakada şans verilen 16 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 150 dakikada gol atamadı, beklentileri karşılayamadı.
ALİ HAN TUNÇER SESSİZ KALDI
Trabzonspor 'un kadrosunda bulunan ancak bordo-mavili formayla maça çıkamayan Ali Han Tunçer, 1461 Trabzon'a kiralık ve gelişmesi için gönderildi. Ligde 4 müsabakaya çıkan ve bu maçların 1'inde ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki forvet, 146 dakikada rakip kaleyi geçemedi.
ONUR RAMAZAN 2 GOL ATTI
Kiralık gönderilen ve gol atan tek oyuncu Onur Ramazan Toprak oldu. 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Ofspor'da forma giyiyor. Onur, takımıyla ligde çıktığı 6 maça ilk 11'de başlarken, 537 dakika sahada kaldı ve 2 de gol kaydetmeyi başardı
CARDOZO'DAN SES ÇIKMADI
Yunanista n'ın geçtiğimiz sezon şampiyon olan takımı Olympiakos'a bonservisiyle giden Cardozo, yeni sezonda ligde 3 maçta 174 dakika forma şansı bulabildi. 2 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Paraguaylı golcü oyuncu Cardozo, sahada kaldığı sürede ise golle tanışamadı
YATABARE'DEN 2 GOL GELDİ
Yine sezon başında Karabükspor'a bonservisiyle verilen Mustapha Yatabare, ligde 3 karşılaşmada 233 dakika forma giydi. Bu maçların 3'üne de ilk 11'de başlayan forvet oyuncusu, 2 kez de rakip kaleyi geçmeyi başardı. Yatabare, gollerini Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında kaydetti
BEŞİR SADECE 1 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor 'un altyapısından yetişen ve Burak Yılmaz'a benzerliğiyle dikkat çeken Muhammet Beşir, ligin başında Şanlıurfaspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Burada sadece 1 maçta kendisine şans unulan 19 yaşındaki genç forvet, sahada 22 dakika kalırken gol atmayı başaramadı.
SAVAŞ ÇAKIR GOL BULAMADI
Geçtiğimiz sezonun son 3 karşılaşmasında Trabzonspor'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Savaş Çakır, ligin başında pilot takım 1461 Trabzon'a kiralık olarak gönderildi. Takımıyla ligde 3 maça çıkan Savaş Çakır, sahada 42 dakika kalsa da rakip takım filelerini havalandıramadı.
CAFER TOSUN SİFTAH YAPAMADI
Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'nda bordo-mavili formayla 1 maça çıkan Cafer Tosun, yine 1461 Trabzon'a kiralık olarak gönderilmişti. Burada kendisine ligde 5 müsabakada şans verilen 16 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 150 dakikada gol atamadı, beklentileri karşılayamadı.
ALİ HAN TUNÇER SESSİZ KALDI
Trabzonspor 'un kadrosunda bulunan ancak bordo-mavili formayla maça çıkamayan Ali Han Tunçer, 1461 Trabzon'a kiralık ve gelişmesi için gönderildi. Ligde 4 müsabakaya çıkan ve bu maçların 1'inde ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki forvet, 146 dakikada rakip kaleyi geçemedi.
ONUR RAMAZAN 2 GOL ATTI
Kiralık gönderilen ve gol atan tek oyuncu Onur Ramazan Toprak oldu. 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Ofspor'da forma giyiyor. Onur, takımıyla ligde çıktığı 6 maça ilk 11'de başlarken, 537 dakika sahada kaldı ve 2 de gol kaydetmeyi başardı
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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