Detaylı analiz

Lige verilen milli arada Ersun Yanal'ın ilk 6 haftadaki maçları tekrar tekrar izlediği, yaptığı analizler sonucunda formsuz gözüken oyuncuları dinlendirme kararı aldığı bildirildi. Yanal, milli takımlardan dönen oyuncuların da çalışmalara katılmasının ardından revizyon yapacak.