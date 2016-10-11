 Detaylı analiz – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Detaylı analiz

    Detaylı analiz
    Lige verilen milli arada Ersun Yanal'ın ilk 6 haftadaki maçları tekrar tekrar izlediği, yaptığı analizler sonucunda formsuz gözüken oyuncuları dinlendirme kararı aldığı bildirildi. Yanal, milli takımlardan dönen oyuncuların da çalışmalara katılmasının ardından revizyon yapacak.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:35
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