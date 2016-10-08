Takviye yapılacak
Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “Ersun Yanal’a güveniyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Devre arası takımın eksik yerleri için transferler olacak” dedi
Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 4 mağlubiyet 2 galibiyet elde eden Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, bir an önce toparlanacaklarını söyledi. Bülbüloğlu, takım olamamanın sıkıntısını yaşadıklarını belirtti, "İstanbul'da neler yapabileceğimizi konuştuk. Ersun Yanal'a güveniyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Takım olamamanın sıkıntılarını yaşıyoruz ama bu düzelecek. Psikolojik anlamda geçmiş dönemden kalan kalıntılar var" diye konuştu.
SON ANA BIRAKMAYACAĞIZ
Devre arası takımdaki eksik mevkilere takviyeler yapacaklarını dile getiren Bülbüloğlu, şöyle devam etti: "Ara transfer döneminde birkaç takviye yapmayı planlıyoruz. Şimdiden çalışmalarımıza başladık. Eksik mevkilerimiz belli ve bunun için harekete geçtik. Son ana bırakmayacağız."
OYUNCULAR CENNETTE
Mali açıdan kısa ve uzun vadede şu an için acil bir durum söz konusu olmadığını kaydeden Bülbüloğlu, "Ödemeleri düzene soktuk. Hiçbir oyuncunun alacağında gecikme olmuyor. Bu açıdan futbolcular adeta cennette" diye konuştu.
SON ANA BIRAKMAYACAĞIZ
Devre arası takımdaki eksik mevkilere takviyeler yapacaklarını dile getiren Bülbüloğlu, şöyle devam etti: "Ara transfer döneminde birkaç takviye yapmayı planlıyoruz. Şimdiden çalışmalarımıza başladık. Eksik mevkilerimiz belli ve bunun için harekete geçtik. Son ana bırakmayacağız."
OYUNCULAR CENNETTE
Mali açıdan kısa ve uzun vadede şu an için acil bir durum söz konusu olmadığını kaydeden Bülbüloğlu, "Ödemeleri düzene soktuk. Hiçbir oyuncunun alacağında gecikme olmuyor. Bu açıdan futbolcular adeta cennette" diye konuştu.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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