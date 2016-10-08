 Takviye yapılacak – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Takviye yapılacak

    Takviye yapılacak

    Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “Ersun Yanal’a güveniyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Devre arası takımın eksik yerleri için transferler olacak” dedi

    Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 4 mağlubiyet 2 galibiyet elde eden 'da Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, bir an önce toparlanacaklarını söyledi. Bülbüloğlu, takım olamamanın sıkıntısını yaşadıklarını belirtti, "İstanbul'da neler yapabileceğimizi konuştuk. Ersun Yanal'a güveniyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Takım olamamanın sıkıntılarını yaşıyoruz ama bu düzelecek. Psikolojik anlamda geçmiş dönemden kalan kalıntılar var" diye konuştu.

    SON ANA BIRAKMAYACAĞIZ
    Devre arası takımdaki eksik mevkilere takviyeler yapacaklarını dile getiren Bülbüloğlu, şöyle devam etti: "Ara transfer döneminde birkaç takviye yapmayı planlıyoruz. Şimdiden çalışmalarımıza başladık. Eksik mevkilerimiz belli ve bunun için harekete geçtik. Son ana bırakmayacağız."

    OYUNCULAR CENNETTE
    Mali açıdan kısa ve uzun vadede şu an için acil bir durum söz konusu olmadığını kaydeden Bülbüloğlu, "Ödemeleri düzene soktuk. Hiçbir oyuncunun alacağında gecikme olmuyor. Bu açıdan futbolcular adeta cennette" diye konuştu.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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