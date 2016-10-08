Saygı gösterin

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“Scout bile diyemeyen insanlar ‘scout ekibi başarısız’ diyor. 1 Ağustos’tan sonra canlı izlenen maç sayısı 450’den fazla. Bu ekip başarılı olacak. Ersun Yanal gece gündüz takım için çalışıyor”
Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada istenen sonuçları alamayan Trabzonspor'da yeni kurulan scout ekibi eleştirilerin odağı haline gelmişti. Scout ekibinin kurulmasında önemli katkılar yapan Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, gazeteniz Fotomaç'a özel konuştu. Aydın, mağlubiyetler için "Takım olma konusunda yaşadığımız sıkıntı da transferlerin geç katılmasının da payı var. Bir sürü takımda da durum böyle denilebilir ama bizim geçen seneden gelen bir kırılganlığımız var. Ödemelerin hepsi zamanında yapılıyor. Takım çerisindeki arkadaşlık gayet üst seviyede. 'Şu yüzden bu oluyor' diyebileceğimiz bir sebep gözükmüyor. Hoca sabah akşam takımla yatıp kalkıyor. Biz de öyle" açıklamasını yaptı.
TARTIŞMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL
Aydın, çok sert eleştirilere maruz kalan scout ekibiyle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Bu ekip mart ayının sonuna doğru kuruldu. Scout ekibinin performansını tartışmak için bir transfer dönemi yeterli görülmemeli. Bu ekibin içerisindeki isimler değişebilir ama doğru yoldayız. Şu anda ekibimizde 12 kişi var. Aktif olarak maç izliyoruz. Bu sezon ekim ayıda sadece 250'den fazla maç izlenecek. 1 Ağustos'tan beri canlı izlenen maç sayısı ise 450'den fazla. 'Scout' bile diyemeyen insanlar 'scout ekibi başarısız' diyor. Avrupa'nın her ülkesinde futbolcu izliyoruz. Aldığımız oyuncular çok daha doğru isimler olacak."
'SCOUT EKİBİ FOS ÇIKTI ' DEMEK HOŞ DEĞİL
Trabzonspor'un tarihinde bu kadar maç izlenmediğini de belirten Aydın, "Ayrıntılı raporları biliyorum. Her oyuncunun en az 2-3 sayfadan oluşan bilgileri mevcut. 6 maç sonucunda, 'Scout ekibi fos çıktı' demek hoş değil. Bir haber çıktı Onazi, 450 bin euro'ya Adanaspor'a gitmedi diye. Böyle bir yalan olabilir mi? Bunlar kulübe zarar veren maksatlı haberler. Hocanın istemediği her hangi bir oyuncuyu almadık. En az izlenen oyuncu İbanez'dir.
ADAPTASYON SORUNU YAŞANDI
Bazı oyuncuların uyum sorunu yaşamasıyla ilgili de konuşan Aydın, "Castillo, ABD'den devam eden bir ligin sezon ortasında geldi. Uyum sorununu aşmakta zorlandı. Onazi ilk başlarda daha adapte gözüküyordu sonradan adapte sorunu yaşadı. Suk bana göre çok iyi bir oyuncu. Takım olmayı başarabilen bir kulüpte önemli işler yapacaktır" ifadelerini kullandı.
MiLLi OYUNCU SAYIMIZ ARTTI
Aydın, takımdaki milli oyuncu sayısının arttığına da vurgu yaparak, "Sadece Durica 35 yaşında. Burası belki de onun son durağı olacak. Onun dışında elimizden çıkarken de zorlanmayacak oyuncuları kadromuza katmayı tercih ettik. Oyuncuların hepsi genç isimler. Şu anda Trabzonspor'dan milli takıma çağrılan oyuncu sayısı 10. Yabancı oyuncuların bu kadar çok milli takıma gittiği başka bir sezon yok ama bunlar konuşulmuyor" diye konuştu.
DEVRE ARASI iÇiN TAKiP EDiYORUZ
Devre arası için transfer çalışmalarının sürdüğüne de işaret eden Aydın, "Şu an devre arası için oyuncu izliyoruz. Lig başlarkenki gördüğümüz ihtiyaçlarla, şu anda gördüğümüz ihtiyaçlar farklı. Bu yılların bir enkazı ve bir iki günde düzelmeyecek bu işler. Gecesini gündüzüne katarak bu durumu düzeltmeye çalışan bir yönetim ve hoca var" dedi.
ABDÜLKADiR OYNAYACAKTIR
Aydın, İngiliz The Guardian gazetesinin, "Dünyada gelecek vadeden oyuncular" listesine aldığı ancak Trabzonspor'da forma şansı bulamayan genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile ilgili de konuştu. Aydın, "Hocanın en beğendiği oyunculardan birisi Abdülkadir. Ama takımın bu kadar kırılgan bir halde oluşu nedeniyle onu genç yaşta taraftarın önüne atmak doğru değil. Bire bir konuşmalarımızda sürekli Abdülkadir'i övüyor ve onunla ilgileniyor. Bence hocamız onu oynatmak için en uygun zamanı bekliyor" ifadesini kullandı.
Yunus Emre SEL
TARTIŞMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL
Aydın, çok sert eleştirilere maruz kalan scout ekibiyle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Bu ekip mart ayının sonuna doğru kuruldu. Scout ekibinin performansını tartışmak için bir transfer dönemi yeterli görülmemeli. Bu ekibin içerisindeki isimler değişebilir ama doğru yoldayız. Şu anda ekibimizde 12 kişi var. Aktif olarak maç izliyoruz. Bu sezon ekim ayıda sadece 250'den fazla maç izlenecek. 1 Ağustos'tan beri canlı izlenen maç sayısı ise 450'den fazla. 'Scout' bile diyemeyen insanlar 'scout ekibi başarısız' diyor. Avrupa'nın her ülkesinde futbolcu izliyoruz. Aldığımız oyuncular çok daha doğru isimler olacak."
'SCOUT EKİBİ FOS ÇIKTI ' DEMEK HOŞ DEĞİL
Trabzonspor'un tarihinde bu kadar maç izlenmediğini de belirten Aydın, "Ayrıntılı raporları biliyorum. Her oyuncunun en az 2-3 sayfadan oluşan bilgileri mevcut. 6 maç sonucunda, 'Scout ekibi fos çıktı' demek hoş değil. Bir haber çıktı Onazi, 450 bin euro'ya Adanaspor'a gitmedi diye. Böyle bir yalan olabilir mi? Bunlar kulübe zarar veren maksatlı haberler. Hocanın istemediği her hangi bir oyuncuyu almadık. En az izlenen oyuncu İbanez'dir.
ADAPTASYON SORUNU YAŞANDI
Bazı oyuncuların uyum sorunu yaşamasıyla ilgili de konuşan Aydın, "Castillo, ABD'den devam eden bir ligin sezon ortasında geldi. Uyum sorununu aşmakta zorlandı. Onazi ilk başlarda daha adapte gözüküyordu sonradan adapte sorunu yaşadı. Suk bana göre çok iyi bir oyuncu. Takım olmayı başarabilen bir kulüpte önemli işler yapacaktır" ifadelerini kullandı.
MiLLi OYUNCU SAYIMIZ ARTTI
Aydın, takımdaki milli oyuncu sayısının arttığına da vurgu yaparak, "Sadece Durica 35 yaşında. Burası belki de onun son durağı olacak. Onun dışında elimizden çıkarken de zorlanmayacak oyuncuları kadromuza katmayı tercih ettik. Oyuncuların hepsi genç isimler. Şu anda Trabzonspor'dan milli takıma çağrılan oyuncu sayısı 10. Yabancı oyuncuların bu kadar çok milli takıma gittiği başka bir sezon yok ama bunlar konuşulmuyor" diye konuştu.
DEVRE ARASI iÇiN TAKiP EDiYORUZ
Devre arası için transfer çalışmalarının sürdüğüne de işaret eden Aydın, "Şu an devre arası için oyuncu izliyoruz. Lig başlarkenki gördüğümüz ihtiyaçlarla, şu anda gördüğümüz ihtiyaçlar farklı. Bu yılların bir enkazı ve bir iki günde düzelmeyecek bu işler. Gecesini gündüzüne katarak bu durumu düzeltmeye çalışan bir yönetim ve hoca var" dedi.
ABDÜLKADiR OYNAYACAKTIR
Aydın, İngiliz The Guardian gazetesinin, "Dünyada gelecek vadeden oyuncular" listesine aldığı ancak Trabzonspor'da forma şansı bulamayan genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile ilgili de konuştu. Aydın, "Hocanın en beğendiği oyunculardan birisi Abdülkadir. Ama takımın bu kadar kırılgan bir halde oluşu nedeniyle onu genç yaşta taraftarın önüne atmak doğru değil. Bire bir konuşmalarımızda sürekli Abdülkadir'i övüyor ve onunla ilgileniyor. Bence hocamız onu oynatmak için en uygun zamanı bekliyor" ifadesini kullandı.
Yunus Emre SEL
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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