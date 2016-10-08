"Güzel günlerin başlangıcı olsun"

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, takımın ligdeki konumunun kendileri gibi futbolcuları da çok üzdüğünü söyledi. Futbolcuların da kendilerini mahcup hissettiklerini ifade eden Meriç, "Oyuncuların ekonomik sorunu yok. Takımda huzur ve uyum ortamı üst seviyelerde. Böyle bir ortamda beklentilerin şu ana kadar karşılık bulmaması bizi olduğu kadar futbolcuları da üzüyor. Futbolcularımız da kendilerini mahcup hissediyorlar" diye konuştu.



"HEP BÖYLE GİTMEYECEK"

Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduklarını dile getiren Meriç, "Bu tablo böyle gitmeyecek. Kırılgan takım kimliğinden en kısa sürede kurtulup ayağa kalkacağız. Bu anlamda taraftarlarımıza da önemli görev düşüyor. Onların olumsuz tepkisi oyuncuları da strese sokabiliyor. O nedenle Akhisar maçında tek yürek olup güzel günlerin başlangıcını hep birlikte yapalım" diye konuştu.



AVNİ AKER'İN ZEMİNİ BAKIMA ALINDI

Bu arada, milli arada Avni Aker Stadı'nın zemininde iyileştirme yapıldı. Saha zemini ileri düzeyde bozulan Avni Aker'de lige verilen arayla birlikte kapsül tedavisi, çim ekimi ve kum serme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Ciddi iyileşmelerin gözlendiği Avni Aker Stadı zemininin, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak Akhisar Belediyespor maçına kadar daha elverişli duruma geleceği bildirildi.



GENEL KURULA YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Trabzonspor'da 20 Kasım-20 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacağı açıklanan Olağan Genel Kurula 6 bin 285 üyenin katılım hakkı sağladığı belirtildi. Bordo mavili kulüpten 6 bin 285 üyenin aidatını yatırdığı bildirilirken, üyelerin yer aldığı listeye ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ziyabey Sosyal Tesisleri ve kulübün resmi internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.