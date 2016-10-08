 Eski dostlar buluşuyor – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Eski dostlar buluşuyor

    Eski dostlar buluşuyor

    Bir dönem Trabzon’da görev yapan Kafkas ile 7 futbolcu, Akhisar ile eski takımlarına rakip olacak

    ile Akhisar maçı farklı bir atmosferde geçecek. Trabzonspor'a futbolcu ve teknik direktör olarak yıllarca hizmet veren Tolunay Kafkas, bu kez Akhisar'ın başında eski takımının karşısına çıkacak. Ayrıca Akhisar'dan 7 futbolcu, altyapısından yetiştiği ya da bir dönem formasını giydiği Trabzonspor'a rakip olacak. Alper Uludağ, Caner Osmanpaşa, kaleci Fatih Öztürk, Özer Hurmacı ve Soner Aydoğdu Trabzonspor'a rakip olacak. Trabzonspor'un altyapısından yetişip, şu anda Akhisar'ın kadrosunda yer alan Abdülkadir Özdemir ve Kadir Keleş'in heyecanı ise daha fazla.

    Uğur ve Güray eski takımlarına rakip
    Bordo-mavili ekipte de iki isim eski takımı Akhisar'a rakip olacak. Akhisar'da sergiledikleri performansla A Milli Takım'a kadar yükselme başarısını gösterdikten sonra Trabzonspor'a transfer olan Güray Vural ve Uğur Demirok, bu kez Akhisar'a karşı mücadele edecek. Trabzonspor ile Akhisar maçı 16 Ekim Pazar günü.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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