Eski dostlar buluşuyor
Bir dönem Trabzon’da görev yapan Kafkas ile 7 futbolcu, Akhisar ile eski takımlarına rakip olacak
Trabzonspor ile Akhisar maçı farklı bir atmosferde geçecek. Trabzonspor'a futbolcu ve teknik direktör olarak yıllarca hizmet veren Tolunay Kafkas, bu kez Akhisar'ın başında eski takımının karşısına çıkacak. Ayrıca Akhisar'dan 7 futbolcu, altyapısından yetiştiği ya da bir dönem formasını giydiği Trabzonspor'a rakip olacak. Alper Uludağ, Caner Osmanpaşa, kaleci Fatih Öztürk, Özer Hurmacı ve Soner Aydoğdu Trabzonspor'a rakip olacak. Trabzonspor'un altyapısından yetişip, şu anda Akhisar'ın kadrosunda yer alan Abdülkadir Özdemir ve Kadir Keleş'in heyecanı ise daha fazla.
Uğur ve Güray eski takımlarına rakip
Bordo-mavili ekipte de iki isim eski takımı Akhisar'a rakip olacak. Akhisar'da sergiledikleri performansla A Milli Takım'a kadar yükselme başarısını gösterdikten sonra Trabzonspor'a transfer olan Güray Vural ve Uğur Demirok, bu kez Akhisar'a karşı mücadele edecek. Trabzonspor ile Akhisar maçı 16 Ekim Pazar günü.
Uğur ve Güray eski takımlarına rakip
Bordo-mavili ekipte de iki isim eski takımı Akhisar'a rakip olacak. Akhisar'da sergiledikleri performansla A Milli Takım'a kadar yükselme başarısını gösterdikten sonra Trabzonspor'a transfer olan Güray Vural ve Uğur Demirok, bu kez Akhisar'a karşı mücadele edecek. Trabzonspor ile Akhisar maçı 16 Ekim Pazar günü.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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