 Ersun Yanal çare arıyor – Fotomaç – 08 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ersun Yanal çare arıyor

    Ersun Yanal çare arıyor
    Süper Lig'de ilk 6 haftada yalnızca 3 gol atabilen Trabzon'da teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle de hücum hattına çare aradığı öğrenildi. 6 maçta henüz golle buluşamayan forvetlerin formsuzluğunun Yanal'ı yeni arayışlara ittiği belirtildi. Yanal'ın milli arada hücum hattına çözüm üretmeyi hedeflediği bildirildi. Yanal daha agresif bir sistem ile sahaya çıkmayı planlıyor

    Lider oyuncu yok
    Golü yediği maçlarda geri dönüş yapamayan Trabzonspor'da bu duruma da çözüm aranıyor. Lider oyuncu eksiği dikkat çekerken, takım iskeletinin büyük oranda değişmesinin buna neden olduğu belirtiliyor. Teknik ekip bu konu için de yoğun olarak çalışıyor.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ersun Yanal çare arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.