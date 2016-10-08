Ersun Yanal çare arıyor
Süper Lig'de ilk 6 haftada yalnızca 3 gol atabilen Trabzon'da teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle de hücum hattına çare aradığı öğrenildi. 6 maçta henüz golle buluşamayan forvetlerin formsuzluğunun Yanal'ı yeni arayışlara ittiği belirtildi. Yanal'ın milli arada hücum hattına çözüm üretmeyi hedeflediği bildirildi. Yanal daha agresif bir sistem ile sahaya çıkmayı planlıyor
Lider oyuncu yok
Golü yediği maçlarda geri dönüş yapamayan Trabzonspor'da bu duruma da çözüm aranıyor. Lider oyuncu eksiği dikkat çekerken, takım iskeletinin büyük oranda değişmesinin buna neden olduğu belirtiliyor. Teknik ekip bu konu için de yoğun olarak çalışıyor.
Lider oyuncu yok
Golü yediği maçlarda geri dönüş yapamayan Trabzonspor'da bu duruma da çözüm aranıyor. Lider oyuncu eksiği dikkat çekerken, takım iskeletinin büyük oranda değişmesinin buna neden olduğu belirtiliyor. Teknik ekip bu konu için de yoğun olarak çalışıyor.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Ersun Yanal çare arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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