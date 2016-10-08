Ersun Yanal çare arıyor

Süper Lig'de ilk 6 haftada yalnızca 3 gol atabilen Trabzon'da teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle de hücum hattına çare aradığı öğrenildi. 6 maçta henüz golle buluşamayan forvetlerin formsuzluğunun Yanal'ı yeni arayışlara ittiği belirtildi. Yanal'ın milli arada hücum hattına çözüm üretmeyi hedeflediği bildirildi. Yanal daha agresif bir sistem ile sahaya çıkmayı planlıyor



Lider oyuncu yok

Golü yediği maçlarda geri dönüş yapamayan Trabzonspor'da bu duruma da çözüm aranıyor. Lider oyuncu eksiği dikkat çekerken, takım iskeletinin büyük oranda değişmesinin buna neden olduğu belirtiliyor. Teknik ekip bu konu için de yoğun olarak çalışıyor.