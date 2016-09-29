 Hiç oynamadılar – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hiç oynamadılar

    Hiç oynamadılar
    Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 'da Esteban, Furkan, Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Sheidaev forma şansı bulamayan isimler oldu. 6 oyuncu arasından kaleci Esteban ve forvet oyuncusu Sheidaev, Ziraat Kupası 2'nci eleme turunda Serhat Ardahanspor ile oynanan maçta görev aldılar.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hiç oynamadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle