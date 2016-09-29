Durica zirvede

Bordo-mavililerin sezon başında transfer ettiği 34 yaşındaki Jan Durica, bordo-mavili takımda istatistikleriyle dikkat çekiyor. Kaleci Onur ile birlikte en çok formayı sırtlayan isim olan Slovakyalı oyuncu Spor Toto Süper Lig'de en çok top karşılayan isimler arasında 5. sırada yer alırken, takımında ise ilk sırada yer aldı. 5 maçta 450 dakika sahada kalan oyuncu rakipten gelen 123 topu karşıladı.