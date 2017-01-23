 Kamerun fırtınası – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kamerun fırtınası

    Kamerun fırtınası

    Antalya, Osmanlı önünde 89. dakikaya 1-0 geride girdiği maçı iki Kamerunlu yıldızı Mbilla Etame ve Eto’o ile çevirdi.

    Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlı evinde Antalya'ya 2-1 kaybetti. Karşılaşmada Osmanlı'nın golünü 45'te Pierre Webo kaydederken, Antalya'nın golleri ise Kamerunlu oyuncularından geldi 89'da M'Billa ve uzatmalarda Eto'o, Osmanlıspor ağlarını sarstı.

    ANTALYA 28 PUANA ÇIKTI
    Alınan bu sonucun ardından Osmanlıspor ligde 26 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 28'e yükseltti. Ligin 19. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

    SON DEĞİŞİKLİK TUTTU
    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetine ilişkin, "Son yaptığımız riskli değişikliğin faydasını gördük. Maçın sonlarında karşılaşmayı kazanmak çok güzel. Oyundan hiç kopmadık" dedi.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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