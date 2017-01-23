Kamerun fırtınası
Antalya, Osmanlı önünde 89. dakikaya 1-0 geride girdiği maçı iki Kamerunlu yıldızı Mbilla Etame ve Eto’o ile çevirdi.
Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlı evinde Antalya'ya 2-1 kaybetti. Karşılaşmada Osmanlı'nın golünü 45'te Pierre Webo kaydederken, Antalya'nın golleri ise Kamerunlu oyuncularından geldi 89'da M'Billa ve uzatmalarda Eto'o, Osmanlıspor ağlarını sarstı.
ANTALYA 28 PUANA ÇIKTI
Alınan bu sonucun ardından Osmanlıspor ligde 26 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 28'e yükseltti. Ligin 19. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
SON DEĞİŞİKLİK TUTTU
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Osmanlıspor galibiyetine ilişkin, "Son yaptığımız riskli değişikliğin faydasını gördük. Maçın sonlarında karşılaşmayı kazanmak çok güzel. Oyundan hiç kopmadık" dedi.
ANTALYA 28 PUANA ÇIKTI
Alınan bu sonucun ardından Osmanlıspor ligde 26 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 28'e yükseltti. Ligin 19. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
SON DEĞİŞİKLİK TUTTU
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Osmanlıspor galibiyetine ilişkin, "Son yaptığımız riskli değişikliğin faydasını gördük. Maçın sonlarında karşılaşmayı kazanmak çok güzel. Oyundan hiç kopmadık" dedi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Kamerun fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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