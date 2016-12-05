 Akhisar’dan süper geri dönüş – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Akhisar’dan süper geri dönüş

    Akhisar’dan süper geri dönüş

    G.Antep önünde Musa’nın golüyle geriye düşen Ege takımı Özer Hurmacı ve Muğdat ile iki gol bularak üç puanı kaptı.

    'de, kendi evinde 'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golü 38. dakikasında Musa Nizam'dan geldi. Konuk ekip Akhisar Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri ise 79. dakikada Özer Hurmacı ve 87'de Muğdat kaydetti. Bu arada Özer Hurmacı, 32. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuça birlikte Gaziantepspor 11 puanda kalırken, Akhisar Belediye ise puanını 16'ya yükseltti.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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