Derbiye Eric Abidal sürprizi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 4K kalitesiyle yayınlanacak. Bu derbi için yurt dışından özel olarak davet edilen, Barcelona'nın unutulmaz sol beki, Fransa milli takımının efsanevi kaptanı, ünlü yıldız Eric Abidal hem maç önünde hem de maçın ardından yayıncı kuruluşta bu eşsiz derbiyi yorumlayacak.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
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