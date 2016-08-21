 Konya kaçamadı – Fotomaç – 21 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Konya kaçamadı

    Konya kaçamadı

    Rize deplasmanında Jagos Vukovic ile öne geçen Atiker Konyaspor, zorlu mücadelenin bitmesine 4 dakika kala Emrah Başsan’ın vuruşuna engel olamayınca 2 puanı bıraktı.

    Çaykur Rizespor, evinde ağırladığı Atiker Konyaspor'dan 1 puanı 'son dakika transferi' Emrah Başsan ile kurtardı: 1-1. Toto Süper Lig 2016-17 Turgay Şeren Sezonu'ndaki ilk maçında Konyaspor'u ağırlayan Karadeniz temsilcisi, ilk yarısı golsüz biten mücadelenin 55. dakikasında Milosevic'in ortasında Vukovic'in kafa golüne engel olamadı: 0-1.

    KARAMAN SEKEREK SEVİNDİ
    Basın mensuplarıyla yaptığı maçta sakatlanan ve maçı koltuk değnekleriyle izleyen Rizespor'un teknik patronu Hikmet Karaman, 86'da Emrah'ın beraberlik golü sonrası kolçakları atarak sekerek çılgınlar gibi sevindi. 90 dakika 1-1 sona ererken 1'er puanla sezona başlayan iki ekipten Rizespor, önümüzdeki hafta Karabük deplasmanına çıkacak. Son dakikalarda 2 puan kaybeden Konya ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    MAĞLUP OLSAYDIK ÜZÜLÜRDÜK
    Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İki takım da standartlarının üzerinde koştu. Maçta adam markajı yapacaktık ama olmadı. Mağlup olsaydık üzülürdük" dedi. Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman ise, "Hava şartları olumsuzdu. Yüksek bir nem vardı. İki takım da canla başla oynadı. Rize deplasmanında alınan 1 puan hiç de kötü değil" diye konuştu.

    ?ŞEHİTLER UNUTULMADI
    "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" Rize'de de anıldı. İki takım yöneticileri maç öncesi anıta çelenk koydu.
    Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ç.Rize-A.Konya maçında da "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" saygı ve minnetle anıldı. Tribünlerde açılan pankartlar ve bayrakler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atıldı. Her iki kulüp yöneticileri de, maçtan önce, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, "Şehitlerin ruhu şad olsun" diye konuştu.

    YAKINDA DÖNECEĞİM
    Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke, Konya ile oynanan ligin ilk maçında sahada olmadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Tarih veremiyorum ama en kısa zamanda oynayacağım" dedi.
    1. 21 Ağustos 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 05:00
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