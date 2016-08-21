Konya kaçamadı
Rize deplasmanında Jagos Vukovic ile öne geçen Atiker Konyaspor, zorlu mücadelenin bitmesine 4 dakika kala Emrah Başsan’ın vuruşuna engel olamayınca 2 puanı bıraktı.
KARAMAN SEKEREK SEVİNDİ
Basın mensuplarıyla yaptığı maçta sakatlanan ve maçı koltuk değnekleriyle izleyen Rizespor'un teknik patronu Hikmet Karaman, 86'da Emrah'ın beraberlik golü sonrası kolçakları atarak sekerek çılgınlar gibi sevindi. 90 dakika 1-1 sona ererken 1'er puanla sezona başlayan iki ekipten Rizespor, önümüzdeki hafta Karabük deplasmanına çıkacak. Son dakikalarda 2 puan kaybeden Konya ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
MAĞLUP OLSAYDIK ÜZÜLÜRDÜK
Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İki takım da Türkiye standartlarının üzerinde koştu. Maçta adam markajı yapacaktık ama olmadı. Mağlup olsaydık üzülürdük" dedi. Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman ise, "Hava şartları olumsuzdu. Yüksek bir nem vardı. İki takım da canla başla oynadı. Rize deplasmanında alınan 1 puan hiç de kötü değil" diye konuştu.
?ŞEHİTLER UNUTULMADI
"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" Rize'de de anıldı. İki takım yöneticileri maç öncesi anıta çelenk koydu.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ç.Rize-A.Konya maçında da "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" saygı ve minnetle anıldı. Tribünlerde açılan pankartlar ve bayrakler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atıldı. Her iki kulüp yöneticileri de, maçtan önce, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, "Şehitlerin ruhu şad olsun" diye konuştu.
YAKINDA DÖNECEĞİM
Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke, Konya ile oynanan ligin ilk maçında sahada olmadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Tarih veremiyorum ama en kısa zamanda oynayacağım" dedi.
- 21 Ağustos 2016, Pazar
- Güncelleme: 05:00
- Stoch yine kayıp
Toplam 5
Yorum
fanatik 35 metreden gol yiyen kaleciyi halen niye oynatırlar anlamadım.nerdeyse gol yemediği maç yok.artık jübile yapma zamanı geldi.herşeyi tadında bırakmak lazım.sonra rezil olmak var.zaten olmaya da başladı volkanım.evvelki sene fb 1-0 öndeyken sneiderden yediği 30 metre mesafeden 2 golle gs yi şampiyon yapmıştı.devre arası çoook iyi bir kaleci,10 numara ve alman bir golcü bu takıma şart.
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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