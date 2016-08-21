 PFDK Başkanı istifa etti – Fotomaç – 21 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    PFDK Başkanı istifa etti

    PFDK Başkanı istifa etti

    Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı , görevinden istifa etti.

    'den yapılan açıklamada, "Disiplin Kurulu Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'nun istifası federasyonumuza ulaşmış ve işleme konulmuştur" ifadesi kullanıldı.
    1. 21 Ağustos 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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