PFDK Başkanı istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, görevinden istifa etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Disiplin Kurulu Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'nun istifası federasyonumuza ulaşmış ve işleme konulmuştur" ifadesi kullanıldı.
- 21 Ağustos 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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