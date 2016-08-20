Beşiktaş farklı kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk hafta maçında ligin yeni ekibi Alanyaspor'u ağırladı. Üst üste 2. şampiyonluğu kazanıp üçüncü yıldızı takma hedefiyle lige başlayan Şenol Güneş'in ekibi, Vodafone Arena'daki maçı farklı kazandı.

Vodafone Arena'daki maçta arihinde ilk kez Alanyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, Güney ekibini 4-1 mağlup ederek geçen yıl olduğu gibi sezona farklı bir galibiyetle başladı.

Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, 6. dakikada Oğuzhan Özyakup ile golü buldu. Geçen sezonu 9 golle tamamlayan Oğuzhan rakip defansı çalımlarla geçip harika bir gol attı. 29. dakikada sakatlanan Adriano'nun yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu. İlk yarıda oyunun hakimi olan Beşiktaş, ilk yarının bitimine 2 dakika kala Olcay Şahan'la farkı 2'ye çıkardı ve maçı erken kopardı.

CENK TOSUN'DAN 2 GOL

İkinci yaıda da rakip kalede sürekli pozisyon arayan Beşiktaş, 58. dakikada Cenk Tosun'la farkı 3'e çıkardı. Son dönemde gol atmakta sıkıntı yaşayan Cenk, 78'de penaltıdan kendisinin 2. takımının 4. golünü attı.

Maçın uzatma bölümünde Alanyaspor atağında Necip'in hareketi sonrası hakem Barış Şimşek penaltıyı verdi. Penaltıda topun başına geçen Emre maçın skorunu belirledi: 4-1.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Sosa ve Gomez'in ayrılmasından sonra ortaya koyduğu keyifli futbolla bu sene de şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu ortaya koydu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonu sahasındaki Alanyaspor maçıyla açtı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor karşısında Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanan karşılaşmaya göre iki değişiklik yaptı.

Galatasaray mücadelesinde Marcelo ile savunmanın göbeğinde forma giyen Necip Uysal, ilk lig maçında yedek soyundu. Kupa karşılaşmasında sol bekte şans bulan Dusko Tosic, Alanyaspor karşısında Marcelo'nun yanında görev yaptı. Güneş, Tosic'ten boşalan sol bekte ise yeni transferlerden Adriano Correia'yı görevlendirdi.

Adriano, böylece siyah-beyazlı formayla lig maçının yanı sıra, Vodafone Arena'daki ilk resmi karşılaşmaya çıkmanın heyecanını yaşadı.

Kupa maçında ilk 11'de görev alan Kerim Frei'in Alanyaspor maçında yedekler arasında yer aldığı Beşiktaş'ta bu oyuncunun yerine orta sahanın sağında Ricardo Quaresma şans buldu.

Siyah-beyazlılarda kalede Tolga Zengin yine sahaya çıkarken, Andreas Beck de savunmanın sağında forma giydi.

BU SEFER TOLGAY ÖNDE

Jose Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından forvet arkası pozisyonunda arayışlara giren Güneş, Alanyaspor karşısında Tolgay Arslan'ın Cenk Tosun'a destek verecek şekilde görevlendirdi.

Hazırlık maçlarında ve Galatasaray karşısında orta sahanın önünde forma giyen Oğuzhan Özyakup ise geçen sezon olduğu gibi Atiba Hutchinson ile birlikte savunmanın önünde şans buldu.

Olcay Şahan, sağda oynarken, Cenk Tosun da forvette görev aldı.

8 SEZON SONRA DOLMABAHÇE'DE

Beşiktaş, Alanyaspor maçıyla 8 sezon sonra lig başlangıcını Dolmabahçe'de gerçekleştirdi. Dolmabahçe'de sezon açılışını son olarak 2007-2008'de Manisaspor maçıyla yapan Beşiktaş, geride kalan 8 sezonda farklı statlarda ligin ilk maçlarını oynadı. 2007-2008'in ardından üst üste 5 sezon lige deplasman maçlarıyla başlayıp, 2. hafta taraftarlarının önüne çıkan siyah-beyazlı ekip, son 3 sezonda ise stadının yapımı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk iç saha maçlarını oynadı.

KONYA'DAKİ KOREOGRAFİ DOLMABAHÇE'DE

Maça büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor mücadelesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Turkcell Süper Kupa maçındaki hazırladıkları koreografiyle bir kez daha tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçında olduğu gibi ağzında Türk bayrağı olan kartal resmi ile "Bu Vatan Şerefimiz, Demokrasi Hakkımız" yazısının bulunduğu dev pankartı açtı.

İki takım oyuncuları, diğer lig karşılaşmalarında olduğu gibi sahaya, "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla geldi.

ALANYASPOR, İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olan Alanyaspor, 68 yıllık tarihindeki ilk Süper Lig maçına çıktı. 1948 yılında kurulan turuncu-yeşilli ekip, 1. Lig'de 2015-2016 sezonu play-off'larında şampiyonluğa ulaşarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyon takımlarının sezonun ilk maçına ilgi gösterdi. Tribünlerde yer yer boşluklar olsa da 35 bine yakın taraftar, takımlarını destekledi. Alanyasporlu az sayıdaki taraftar da Süper Lig'deki ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı.