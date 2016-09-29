 Çakır’a sert itiraz – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Çakır’a sert itiraz

    Çakır’a sert itiraz
    Şampiyonlar Ligi G Grubun'da Leicester City, 'yu 1-0 yenerken Alex Telles'in, maçın hakemi 'a itirazı dikkat çekiciydi. Telles, bir anda itirazın seviyesini ayarını kaçırırken Çakır, Telles'e itirazında haklı olmadığını anlattı. Brezilyalı oyuncuyu arkadaşları sakinleştirmek zorunda kaldı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
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