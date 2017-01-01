 Zirvenin tek sahibi: Ronaldo – Fotomaç – 01 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Zirvenin tek sahibi: Ronaldo

    Zirvenin tek sahibi: Ronaldo

    ’li , 2016’ya da damgasını vurdu. Portekizli yıldız, uluslararası turnuvalarda en golcü isim oldu.

    Rekorları alt-üst eden isim Cristiano Ronaldo, 2016 yılını da zirvede tamamladı. R.Madrid'in Portekizli yıldızı, 2016'daki uluslararası turnuvalarda attığı 24 golle farkını ortaya koydu. 13'ü Portekiz Milli Takımı, 11'i de R.Madrid formasıyla 24 kez ağları havalandıran CR7, 2016'nın uluslararası turnuvalardaki en golcü futbolcusu oldu. Portekiz'in Avrupa Şampiyonu olmasında başrolü oynayan Ronaldo, 2014'ten sonra ikinci kez bu alanda zirveye çıktı. CR7'yi, 21 golle Barcelona'dan Messi izledi. PSG'den Cavani 16 golle 3. oldu.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zirvenin tek sahibi: Ronaldo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.