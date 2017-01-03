James Rodriguez, Real Madrid'de kalıyor
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımdan ayrılması gündemde olan Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez'in eflatun-beyazlı formayı giymeye devam edeceğini söyledi.
FIFA Yılın Teknik Direktörü Ödülü için İtalyan Claudio Ranieri ve Portekizli Fernando Santos ile adaylar arasında yer alan Fransız çalıştırıcı, "Ödülü alamamam benim için sürpriz olmaz. Diğer meslektaşlarımın ödülü kazanması normal bir durum olur, çünkü teknik direktörlüğe yeni başladım. Daha çok çalışmalı ve kendimi geliştirmeliyim." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Sevilla'yı ağırlayacakları maçın 19 kişilik kadrosunda yer almadığı bildirildi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 17:02
- Kadro dışı kalmak da işin parçası
Toplam 2
Yorum
ahmet Hayatta Ahlaksız Olacaksın Arkadaş :))
- Eleştirilmek hayırlı oldu
Toplam 3
Yorum
wunken bu adama taninan sans altyapidan herhangi birine taninsaydi kaldirimdan 10 kat basari saglardi
- "Beşiktaş'a 8 işareti yapmadım"
Toplam 9
Yorum
HaLm61 Doğru söylüyor son iki parmağıda buçuk olarak sayarsan 9 işareti yaptı Sekiztaşla bir alakası yok ..
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