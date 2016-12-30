Ronaldo'ya 300 milyon €
Dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bonservisine Çin takımından yapılan 300 milyon avroluk teklifi reddettiklerini söyledi.
Teklifi düşünmeden reddettiklerini vurgulayan Mendes, "Para her şey değil. Real Madrid, Ronaldo'nun hayatını oluşturuyor. Cristiano burada mutlu ve Çin'e gitmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Mendes, Çin'in futbolda büyüyen bir endüstri haline geldiğini belirterek, "Çin piyasaya çok hızlı girdi. Birçok futbolcu alabilirler ama Ronaldo, bunlar arasında yer almıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Son olarak Çin kulübü Shanghai Shenhua, Arjantinli 32 yaşındaki futbolcu Carlos Tevez'e iki sezon için 84 milyon dolar maaş vererek kadrosuna katmıştı. Böylece Tevez, tüm zamanların en yüksek maaşını alan futbolcusu konumuna gelmişti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:26
- Hoşgeldin Pereira
Toplam 8
Yorum
ged 61 bir takımda sağbek solbek nedir allahaşkına..orta sahan sıfır, forvet sıfır, 3 pas yapamıyorsun, avrupanın en az gol atan üçbeş takımından birisin,santraforun ve kanat oyuncun yok sen sağbek ve solbek alıyorsun..bunu hangi dürüst teknik direktör yaptırır arkadaşlar..başkan şaşırmış,yönetim dağılıyor ve teknik direktör malum...
- Luis Afonso Antalyaspor’da
Toplam 2
Yorum
07 antalya Tam isabet. Rıza Hoca aksi biri değil,takıma katkı yapabilecek herkesi oda ister. Sonuçta takımın patronu. Takımin başarısı onunda başarısı tabi
- Riekerink gitsin!
Toplam 21
Yorum
............ TAMAM HOCA KALSIN, PEKİ BU TAKIMIN KONDİSYONU NE OLACAK. GS HİÇ BİR MAÇINDA ESKİ GS GİBİ PERFORMANS GÖSTEREMEDİ. BAKIN BİR KENERA YAZIN. GS İKİNCİ DEVRE KENDİ EVİNDE OYNAYACAĞI FB, BJK,,OSMANLI, BAŞAK ŞEHİR MAÇLARINI AÇIK FARKLA KAYBEDECEK BU HOCA KALIRSA. ÇÜNKÜ BU HOCA İLE TAKIM MÜCADELE GÜCÜNDEN YOKSUN KALACAK. LİGDE GS DAN GÜÇSÜZ, PERFORMANSI DÜŞÜK TAKIM YOK. BUNDAN DOLAYI GS İYİ DE OYNASA KIRILGAN BİR YAPIYA SAHİP. HEMDE GS BÜYÜK TAKIM HAVASINI YİTİRDİ. ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAYAN SIRADAN BİR TAKIM GİBİ OLDU.
Ronaldo'ya 300 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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