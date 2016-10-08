 Dikkat 'Mor'artır! – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Dikkat 'Mor'artır!

    Dikkat 'Mor'artır!

    Shevchenko’nun “Durdurmak zor” yorumunu yaptığı, milli takımımızın ele avuca sığmaz ismi attığı 10 çalımla bu alanda zirveye çıktı

    Ukrayna karşısında 2-0'dan geri dönüşümüzde büyük pay sahibi olan isimlerden birisi de Emre Mor'du. B.Dortmundlu yıldızımız ilk yarıda silik bir ortaya koyarken, hücumda etkisiz kaldı. 19 yaşındaki orta saha ikinci yarıda ise gerçek kimliğine büründü. Müthiş yeteneklerini ikinci 45'te sergilemeye başlayan, sahada basmadık yer bırakmayan Mor, Ukrayna'nın korkulu rüyası oldu.

    50 TOPLA BULUŞMA
    Milli takımımızın her atağında sorumluluk alan Emre, bunu istatistiklerine de yansıtıp 50 kez topla buluştu. Ancak zirveyi attığı şık çalımlarla yaptı. Topu her ayağına aldığında Ukraynalılar'ı saf dışı bırakan Mor, Andriy Shevchenko'nun öğrencilerine adeta çalım dersi verdi.

    PASTAN ÇOK ÇALIM ATTI
    Mor Ukrayna karşısında isabetli pastan daha çok çalım attı. 90 dakika boyunca 10 kez çalım atan genç futbolcumuz elde ettiği bu rakamla elemelerde oynanan ilk 2 maçta bu alanda zirvede yer aldı. Bunun yanında %54'lük bir pas yüzdesi de yakaladı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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