Kupa maçı dönüşü kaza geçirdiler
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında deplasmanda Spor Toto 2. Lig takımlarından Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantepspor'un takım otobüsü kaza yaptı.
Kırklareli'nde yapılan maç sonrasında Gaziantep'e dönüş için İstanbul Atatürk Havalimanı'na gittiği sırada kafileyi taşıyan otobüs, Basın Ekspres Yolu'nda zircirleme kazaya karıştı. Kazada, otobüsün ön camının kırılmasıyla maddi hasar meydana geldi.
Gaziantepspor Kulübünün Twitter hesabından kazayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kırmızı-siyahlı takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Kırklareli'nden İstanbul'a gerçekleştirdiği yolculuk esnasında yaşanan maddi hasarlı kazada, kafilemizde endişe verici bir durum bulunmamaktadır. Yaşanan gelişmeler üzerine geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm kulüplerimize ve taraftarlarına, tüm kurum ve kuruluşlarımız ile taraftarlarımıza, hassasiyetleri için teşekkürlerimizi iletir, kazaya karışan diğer araçlardaki vatandaşlarımıza, geçmiş olsun dileriz."
Gaziantepspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında deplasmanda yaptığı maçta Kırklarelispor'u 4-0 yenmişti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
Kupa maçı dönüşü kaza geçirdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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