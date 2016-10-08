 Orkan üzüntüsü – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Orkan üzüntüsü

    Orkan üzüntüsü

    Gaziantep’in genç yıldızı en az 1.5 ay daha formasından uzak kalacak

    'un genç yıldızı Orkan Çınar'ın sakatlıktan dönüşü uzadı. Yan bağlarından sakatlanan başarılı hücum oyuncusunun milli ara dönüşü takıma katılması bekleniyordu. Ancak yapılan son kontrollerin ardından en az 1.5 ay daha bireysel idmanlara devam edeceği kaydedildi. Yeni transfer Fatau'nun ise takıma dönmeye hazır olduğu ve sakatlığının tamamen geçtiği ifade edildi. Teknik direktör İsmail Kartal ise Orkan Çınar'ın sakatlığının uzamasının kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Ona çok ihtiyacımız vardı. Ancak bir an önce iyileşip aramıza katılacağını düşünüyorum. Sakatlık bizim en büyük korkumuz. Bu sezon hedeflerimiz büyük" diye konuştu.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:03
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