Orkan üzüntüsü
Gaziantep’in genç yıldızı en az 1.5 ay daha formasından uzak kalacak
Gaziantepspor'un genç yıldızı Orkan Çınar'ın sakatlıktan dönüşü uzadı. Yan bağlarından sakatlanan başarılı hücum oyuncusunun milli ara dönüşü takıma katılması bekleniyordu. Ancak yapılan son kontrollerin ardından en az 1.5 ay daha bireysel idmanlara devam edeceği kaydedildi. Yeni transfer Fatau'nun ise takıma dönmeye hazır olduğu ve sakatlığının tamamen geçtiği ifade edildi. Teknik direktör İsmail Kartal ise Orkan Çınar'ın sakatlığının uzamasının kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Ona çok ihtiyacımız vardı. Ancak bir an önce iyileşip aramıza katılacağını düşünüyorum. Sakatlık bizim en büyük korkumuz. Bu sezon hedeflerimiz büyük" diye konuştu.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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