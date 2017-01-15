 Poldi’ye son 7 dakika – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Poldi’ye son 7 dakika

    Poldi’ye son 7 dakika
    Uzun süredir ismi Çin ekipleriyle anılan , Konyaspor karşısında 83. dakikada oyuna girdi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, sakatlıktan çıkan Alman yıldızı yedek soyundururken, yerine Eren Derdiyok'u sahaya sürdü. Hollandalı hoca, Podolski'yi de Eren'in yerine oyuna aldı.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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