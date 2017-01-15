Muslera’ya özel 4 parmaklı eldiven

Antalya kampında sol el serçe parmağı kırılan Muslera için yoğun bir tedavi programı uygulanmıştı. Uruguaylı kaleci, dün Konyaspor'a karşı sahadaki yerini aldı. Eline yapılan sargının ardından sponsoru Puma'nın kendisi için hazırladığı 4 parmaklı eldiveni takan yıldız kaleci, görevini de başarıyla tamamladı. Nando, ligde 7 maç sonra gol yemedi.