Poldi'nin yerine Vargas

Çin’den ciddi teklifler alan Alman yıldızın gitmesi halinde Galatasaray, Hoffenheim’ın 27 yaşındaki forvetine imza attıracak.

Uzun süredir Çin ekiplerinin transfer gündeminde yer alan Lukas Podolski'nin bu ülkeye sıcak bakması, Galatasaray Yönetimi'ni de harekete geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Alman oyuncu için gelecek rakamı beklerken, B Planı yaptı. Podolski'nin gitmesi halinde daha önce de gündeme gelen Hoffenheim'ın yıldızı Eduardo Vargas'la görüşecek olan Aslan, 27 yaşındaki oyuncuya imza attıracak. Alman ekibine 3 milyon euro bonservis bedeli önerecek olan Galatasaray, Şilili golcü oyuncuya da yıllık 2 milyon eurodan 3 senelik sözleşme önerecek. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim, Trabzonspor'un 24 yaşındaki golcü ismi Muhammet Demir'i de gündeminde tutuyor.