 Poldi'nin yerine Vargas – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Poldi'nin yerine Vargas

    Poldi'nin yerine Vargas

    Çin’den ciddi teklifler alan Alman yıldızın gitmesi halinde , ’ın 27 yaşındaki forvetine imza attıracak.

    Uzun süredir Çin ekiplerinin transfer gündeminde yer alan Lukas Podolski'nin bu ülkeye sıcak bakması, Galatasaray Yönetimi'ni de harekete geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Alman oyuncu için gelecek rakamı beklerken, B Planı yaptı. Podolski'nin gitmesi halinde daha önce de gündeme gelen Hoffenheim'ın yıldızı Eduardo Vargas'la görüşecek olan Aslan, 27 yaşındaki oyuncuya imza attıracak. Alman ekibine 3 milyon euro bonservis bedeli önerecek olan Galatasaray, Şilili golcü oyuncuya da yıllık 2 milyon eurodan 3 senelik sözleşme önerecek. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim, Trabzonspor'un 24 yaşındaki golcü ismi Muhammet Demir'i de gündeminde tutuyor.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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