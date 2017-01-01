İç savaş planı devrede!
2017 yılının ilk saatlerinde Ortaköy’deki ünlü gece kulübüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile yine Türkiye hedef alındı.
Hain terör saldırısının ardından provokatörler de iç savaş naraları atmaya ve milleti birbirine düşürme operasyonuna başladı. Reina'ya saldırı gerçekleştiği dakikalarda FETÖ de Fenerbahçe futbol kulübüne yönelik şike kumpasındaki montajlı tapeleri internette servis etti.
Beşiktaş'ta yapılan hain terör saldırısının ardından futbol camiası teröre karşı kenetlenmişti. Deplasman yasağının da kalkmasıyla futbol taraftarları kol kola girerek teröre tepki göstermişti. Hain şer odakları Türkiye'nin çeşitli sinir uçlarına dokunarak halkı birbirine düşürme çabası içine girdi. Bu kalleş planın bir ayağı da futbol taraftarları üzerinden devreye sokulmaya çalışıldı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere bütün futbol taraftarlarını birbirine düşürme amaçlı yapılan bu saldırının, Reina'daki kanlı terör eylemiyle aynı zamanlarda olması dikkat çekti. Türkiye'ye yönelik çok büyük bir kaos ve iç savaş planının devreye sokulduğu da apaçık ortaya serildi.
Sosyal medyada uzun süredir pasif olan Gezici hesaplar da bu alçak plan dahilinde aktif hale getirildi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:48
- "Kimse çok büyük beklenti içinde olmasın"
Toplam 10
Yorum
MSECGİN BÜTCEMİZE GÖRE OYUNCU ALACAĞIZ DİYE SIRADAN OYUNCULARLA KULÜBÜ DOLDURUP SIRADAN TAKIM HALİNE GETİRECEKSENİZ HİÇ TRANSFER YAPMAYIN DAHA İYİ
- Martinez atağı
Toplam 6
Yorum
MSECGİN AKLIN YOLU BİRDİR, BU OYUNCU TIRT
- Aatif’i ikna edin bizde sorun yok
Toplam 8
Yorum
mahmut en mantıklısı kerim frai olur..değerlerini geçç..
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