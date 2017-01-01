 İç savaş planı devrede! – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    İç savaş planı devrede!

    İç savaş planı devrede!

    2017 yılının ilk saatlerinde Ortaköy’deki ünlü gece kulübüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile yine Türkiye hedef alındı.

    Hain terör saldırısının ardından provokatörler de iç savaş naraları atmaya ve milleti birbirine düşürme operasyonuna başladı. 'ya saldırı gerçekleştiği dakikalarda de futbol kulübüne yönelik şike kumpasındaki montajlı tapeleri internette servis etti.

    Beşiktaş'ta yapılan hain terör saldırısının ardından futbol camiası teröre karşı kenetlenmişti. Deplasman yasağının da kalkmasıyla futbol taraftarları kol kola girerek teröre tepki göstermişti. Hain şer odakları Türkiye'nin çeşitli sinir uçlarına dokunarak halkı birbirine düşürme çabası içine girdi. Bu kalleş planın bir ayağı da futbol taraftarları üzerinden devreye sokulmaya çalışıldı.

    Fenerbahçe ve başta olmak üzere bütün futbol taraftarlarını birbirine düşürme amaçlı yapılan bu saldırının, Reina'daki kanlı terör eylemiyle aynı zamanlarda olması dikkat çekti. Türkiye'ye yönelik çok büyük bir kaos ve iç savaş planının devreye sokulduğu da apaçık ortaya serildi.

    Sosyal medyada uzun süredir pasif olan Gezici hesaplar da bu alçak plan dahilinde aktif hale getirildi.

    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:48
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