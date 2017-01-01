 Cavanda 2 ay yok – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Cavanda 2 ay yok

    Cavanda 2 ay yok

    Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Cavanda'nın 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Tecrübeli oyuncunun yapılan kontrollerinde arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi. Takımdan gönderilmek istenen Cavanda'nın transferi imkansız hale geldi.

    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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