Lisede 535’inci yılı

G.Saray Lisesi’nin kuruluşunun 535’inci yılı kutlandı. İnan Kıraç’ın da katıldığı törende 50. ve 75. yıl mezunlarına berat verildi

Galatasaray Lisesi'nin 535. Yılı, lisenin Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşen törenle kutlandı. Galatasaray Eğitim Vakfı'nın düzenlediği kutlamalarda 1941 ve 1966 yılı dönemlerinin 50. ve 75. yıl mezunlarına madalya ve beratları takdim edildi. Törene Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ile Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç da katıldı.



BAŞARILARLA DOLU

Mercan, "Son 10 yılda olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavında birçok başarıya imza attık. Lisemiz 150. yılına emin adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.



GÜL BABA VURGUSU

G.Saray Lisesi'nin 2. Beyazıt zamanında kurulduğunu belirten İnan Kıraç, "Gül Baba ile karşılaşıyor. Burada mektep olmasını istiyorlar. Sultanlar ismini alıyor. Cumhuriyete dönüşü G.Saray Lisesi ile oldu" dedi.