 Deplasmansa Bruma'ya bırak – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
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    Deplasmansa 'ya bırak

    Deplasmansa Bruma'ya bırak

    Kasımpaşa karşısında çok zorlanan Cimbom’un imdadına yine yetişti. Şık bir golle galibiyeti getiren genç futbolcu, deplasmanlarda takımına 9’uncu puanını kazandırdı

    deplasmanda durdurulamıyor... Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta takımının ikinci golünü kaydeden Portekizli futbolcu, deplasmanda attığı gol sayısını 5'e çıkarttı. Genç yetenek bu sezon dışarda oynadığı maçlarda 2'de asist yapmıştı. 22 yaşındaki futbolcu daha önce Akhisar Belediye, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Adanaspor maçlarında fileleri havalandırmıştı. Galatasaray Bruma'nın deplasmanda gol attığı bu karşılaşmalarda mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar 4 kez kazanırken sadece Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bruma söz konusu karşılaşmalarda attığı gollerle takımına tek başına 9 puan kazandırdı.

    AYAĞA KALKMAYI BİLDİK
    Bruma maçtan sonra, "Çok zor bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Zor bir rakiple karşılaştık. Ama kazanmayı başardık. Futbolda inişler çıkışlar var. Fenerbahçe'ye kaybettik ama en güzel şekilde reaksiyon gösterip ayağa kalkmamız lazımdı. Bursaspor ve Kasımpaşa'yı yenerek başardık. Artık önümüzdeki maça odaklanmamız lazım" dedi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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