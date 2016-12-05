Carole’den ‘artistik’ asist

Elazığ ile oynanan kupa karşılaşmasında kariyerinin ilk golünü atan Lionel Carole dün de asist yaptı. Fransız sol bek, Armindo Bruma'nın attığı golde verdiği 'şık' aşırtma pasla galibiyette rol oynadı.





SÜPER LİG'İN EN İYİSİ

Bu sezon attığı 5 golü de deplasman maçlarında filelere gönderen Armindo Bruma, Süper Lig'in deplasmanda en çok gol atan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.