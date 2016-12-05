 Aslan ava çıktı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Aslan ava çıktı

    Aslan ava çıktı

    Ara? transfer dönemi öncesi Galatasaray düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların birçok Avrupa devinin listesinde yer alan Genk'in 19 yaşındaki yıldızı 'e göz diktiği iddia edildi.

    İki sezondur Belçika ekibinde forma giyen Jamaikalı futbolcu için Liverpool, Bayer Leverkusen, Nice, Napoli ve Bayern Münih'in takipte olduğu belirtildi. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun bonservisinin en az 13 milyon euro olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın UEFA kriterlerine göre tüm şartları zorlaması bekleniyor.

    28 MAÇ, 9 GOL, 8 ASİST
    Bu sezon Belçika liginde Genk ile 28 resmi maça çıkan , bu karşılaşmalarda 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Her iki kanatta da görev yapabilen 19 yaşındaki futbolcu, 8 de asist yaptı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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