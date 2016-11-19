''Biz hazırız''
Cimbom’un sol beki Carole, F.Bahçe derbisiyle ilgili konuştu. 25 yaşındaki oyuncu “Ben meydan okumaya hazırım. Artık kazanmamız gerekiyor” dedi.
Galatasaray'ın başarılı sol kanat savunucusu Lionel Carole, Kanarya ile oynanacak derbi öncesinde konuştu. 25 yaşındaki futbolcu "F.Bahçe maçı için çok çalışıyoruz. Biz maça hazırız. Sahaya çıkıp elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Uzun süredir Kadıköy deplasmanında kazanamıyoruz. Bu aşmamız gereken bir durum. Derbi maçlar çok önemlidir. Kaybettiğinizde sonuçları ağır oluyor. Bu açıdan Fenerbahçe derbisi bizim için çok önemli. Oraya 3 puan için gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
G.SARAY'DA MUTLUYUM
Lionel Carole, sarı-kırmızılı takıma transfer sürecini de bir kez daha anlattı. Carole "Galatasaray beni çok istedi. Buraya gelirken hiç tereddüt etmedim. Kulübüm Troyes mali açıdan sıkıntılıydı. Açıkçası Fransa'da oynarken böyle büyük bir kulübe geleceğimi aklımdan bile geçirmiyordum. Futbol hızlı değişen bir oyun, bir baktım ki Galatasaray'dayım. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
İDOLÜM MAXWELL
"Direkt etkilendiğim bir futbolcu yok. Ama idolümün Maxwell olduğunu söyleyebilirim. Çok zeki bir oyuncu. Pas alışverişi de üst düzeyde. Real Madridli Marcelo ve Bayern Münih'ten David Alaba da benim mevkimde oynayan harika futbolcular"
REKABETİ SEVERİM
"İmza attığımda bana kadroyu tanıttılar. Telles, Olcan Adın, Hakan Balta, Tarık Çamdal gibi isimler vardı. Ben rekabeti bilerek buraya geldim. Rekabet benim için fren değil aksine motivasyonumu artıran bir unsur"
G.SARAY'DA MUTLUYUM
Lionel Carole, sarı-kırmızılı takıma transfer sürecini de bir kez daha anlattı. Carole "Galatasaray beni çok istedi. Buraya gelirken hiç tereddüt etmedim. Kulübüm Troyes mali açıdan sıkıntılıydı. Açıkçası Fransa'da oynarken böyle büyük bir kulübe geleceğimi aklımdan bile geçirmiyordum. Futbol hızlı değişen bir oyun, bir baktım ki Galatasaray'dayım. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
İDOLÜM MAXWELL
"Direkt etkilendiğim bir futbolcu yok. Ama idolümün Maxwell olduğunu söyleyebilirim. Çok zeki bir oyuncu. Pas alışverişi de üst düzeyde. Real Madridli Marcelo ve Bayern Münih'ten David Alaba da benim mevkimde oynayan harika futbolcular"
REKABETİ SEVERİM
"İmza attığımda bana kadroyu tanıttılar. Telles, Olcan Adın, Hakan Balta, Tarık Çamdal gibi isimler vardı. Ben rekabeti bilerek buraya geldim. Rekabet benim için fren değil aksine motivasyonumu artıran bir unsur"
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
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