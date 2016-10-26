 Neymar ve Hazard’ı da çalımladı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Neymar ve Hazard’ı da çalımladı

    Neymar ve Hazard’ı da çalımladı

    , maç başına 6.1 çalım ortalaması yakaladı. Dünya devlerini solladı

    BU sezon Galatasaray formasıyla üst düzey bir performans koyan , çalımlarıyla Avrupa'yı sallamayı sürdürüyor. Rakip beklerin korkulu rüyası olan Portekizli futbolcu maç başına 6.1 çalım ortalaması yakaladı. Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında Bruma'nın rakamlarına yaklaşabilen yok. Bruma'yı 4.8 ortalama ile Zaha, 4.7 ile Neymar takip ediyor. Eden Hazard, Emre Mor gibi isimler, Bruma'nın çok gerisinde kaldı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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