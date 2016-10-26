Neymar ve Hazard’ı da çalımladı
Bruma, maç başına 6.1 çalım ortalaması yakaladı. Dünya devlerini solladı
BU sezon Galatasaray formasıyla üst düzey bir performans koyan Bruma, çalımlarıyla Avrupa'yı sallamayı sürdürüyor. Rakip beklerin korkulu rüyası olan Portekizli futbolcu maç başına 6.1 çalım ortalaması yakaladı. Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında Bruma'nın rakamlarına yaklaşabilen yok. Bruma'yı 4.8 ortalama ile Zaha, 4.7 ile Neymar takip ediyor. Eden Hazard, Emre Mor gibi isimler, Bruma'nın çok gerisinde kaldı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Neymar ve Hazard’ı da çalımladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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