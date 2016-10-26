 Hakan hazır – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Hakan hazır

    Hakan hazır
    karşılaşmasından önce yapılan son taktik idmanında kalçasında hissettiği ağrı üzerine forma giyemeyen Hakan Balta'dan beklenen iyi haber geldi. Kalçasında oluşan sertleşmenin geçtiği ifade edilirken Sağlık Kurulu da Jan Olde Riekerink'e, Hakan'ın yarın takımla çalışabileceğini belirtti. Riekerink, görev verirse Hakan Balta, deplasmanında forma giyebilecek.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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