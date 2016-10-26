Hakan hazır
Trabzonspor karşılaşmasından önce yapılan son taktik idmanında kalçasında hissettiği ağrı üzerine forma giyemeyen Hakan Balta'dan beklenen iyi haber geldi. Kalçasında oluşan sertleşmenin geçtiği ifade edilirken Sağlık Kurulu da Jan Olde Riekerink'e, Hakan'ın yarın takımla çalışabileceğini belirtti. Riekerink, görev verirse Hakan Balta, Adanaspor deplasmanında forma giyebilecek.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Hakan hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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