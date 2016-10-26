Eren-Bruma birinci
Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi Galatasaray'da. Cimbom'da Eren Derdiyok 5 gol kaydetti. Bruma 3 gol, 3 asistle 6 gole etki etti. Toplam 11 gole etkileriyle Aslan'ın ikilisi lider durumda. Onları Karabük'ün iki yıldızı Traore (6 gol, 1 asist) ve Yatabare (2 gol, 1 asist) takip ediyor.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Eren-Bruma birinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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