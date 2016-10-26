 Eren-Bruma birinci – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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HEPSİ
    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Eren-Bruma birinci

    Eren-Bruma birinci
    Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi Galatasaray'da. Cimbom'da 5 gol kaydetti. Bruma 3 gol, 3 asistle 6 gole etki etti. Toplam 11 gole etkileriyle Aslan'ın ikilisi lider durumda. Onları Karabük'ün iki yıldızı Traore (6 gol, 1 asist) ve Yatabare (2 gol, 1 asist) takip ediyor.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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