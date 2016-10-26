 Aslan'a 'Klaas' golcü – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Aslan'a 'Klaas' golcü

    Aslan'a 'Klaas' golcü

    devre arası için transfer hazırlıklarını tamamladı. Sigthorsson’dan memnun olmayan Cimbom, Huntelaar’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Sneijder ve De Jong devrede.

    Sarı-kırmızılılar sezona olarak iyi girmese de puanları topluyordu. Ancak Trabzonspor yenilgisi sonrası yönetim 'şampiyonluk' için kolları sıvadı. Eren Derdiyok'tan memnun olan Galatasaray, yedeği olarak düşünülen Kolbeinn Sigthorsson'dan ise yaka silkmiş durumda. İzlandalı bir türlü iyileşemiyor. Cimbom devre arasında yeni bir Hollandalı'nın peşinde: Klaas-Jan Huntelaar...

    KONTRATI SONA ERİYOR
    Başkan Dursun Özbek'in devre arası almayı düşündüğü Huntelaar'ın kontratı sezon sonu bitiyor. Galatasaray, düşük bir bonservis bedeliyle Schalke'nin 33 yaşındaki golcüsünü kadroya katmaya çalışacak. Huntelaar'a da 3 milyon euro'ya yakın bir para önerileceği belirtildi- Hollandalı futbolcu da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakıyor.

    VATAN DAŞLARI DA ARACI
    Bu transfer için Cimbom'un Hollandalı yıldızları Wesley Sneijder ve Nigel de Jong da devrede. İki ismin, Milli Takım'dan yakın arkadaşlarıyla görüştüğü ve Galatasaray'a gelmesi halinde çok mutlu olacağını söyledikleri öğrenildi. Klaas-Jan Huntelaar bu sezon Alman eekibi 'de 7 maçta forma giydi, tek gol atabildi.

    İLK SORUSU OKUL OLDU
    Klaas-Jan Huntelaar'ın paradan önce düşündüğü nokta çocuklarının okulları. Yönetim, İstanbul'da yabancı futbolcuların çocuklarının gittiği okulların listesini çıkararak kaliteli eğitim garantisi verecek. Huntelaar'ın kısa süre içinde Galatasaray'a cevap verecek.


    Savaş ÇORLU
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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