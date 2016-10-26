Aslan'a 'Klaas' golcü
Galatasaray devre arası için transfer hazırlıklarını tamamladı. Sigthorsson’dan memnun olmayan Cimbom, Huntelaar’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Sneijder ve De Jong devrede.
Sarı-kırmızılılar sezona futbol olarak iyi girmese de puanları topluyordu. Ancak Trabzonspor yenilgisi sonrası yönetim 'şampiyonluk' için kolları sıvadı. Eren Derdiyok'tan memnun olan Galatasaray, yedeği olarak düşünülen Kolbeinn Sigthorsson'dan ise yaka silkmiş durumda. İzlandalı bir türlü iyileşemiyor. Cimbom devre arasında yeni bir Hollandalı'nın peşinde: Klaas-Jan Huntelaar...
KONTRATI SONA ERİYOR
Başkan Dursun Özbek'in devre arası almayı düşündüğü Huntelaar'ın kontratı sezon sonu bitiyor. Galatasaray, düşük bir bonservis bedeliyle Schalke'nin 33 yaşındaki golcüsünü kadroya katmaya çalışacak. Huntelaar'a da 3 milyon euro'ya yakın bir para önerileceği belirtildi- Hollandalı futbolcu da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakıyor.
VATAN DAŞLARI DA ARACI
Bu transfer için Cimbom'un Hollandalı yıldızları Wesley Sneijder ve Nigel de Jong da devrede. İki ismin, Milli Takım'dan yakın arkadaşlarıyla görüştüğü ve Galatasaray'a gelmesi halinde çok mutlu olacağını söyledikleri öğrenildi. Klaas-Jan Huntelaar bu sezon Alman eekibi Schalke'de 7 maçta forma giydi, tek gol atabildi.
İLK SORUSU OKUL OLDU
Klaas-Jan Huntelaar'ın paradan önce düşündüğü nokta çocuklarının okulları. Yönetim, İstanbul'da yabancı futbolcuların çocuklarının gittiği okulların listesini çıkararak kaliteli eğitim garantisi verecek. Huntelaar'ın kısa süre içinde Galatasaray'a cevap verecek.
Savaş ÇORLU
KONTRATI SONA ERİYOR
Başkan Dursun Özbek'in devre arası almayı düşündüğü Huntelaar'ın kontratı sezon sonu bitiyor. Galatasaray, düşük bir bonservis bedeliyle Schalke'nin 33 yaşındaki golcüsünü kadroya katmaya çalışacak. Huntelaar'a da 3 milyon euro'ya yakın bir para önerileceği belirtildi- Hollandalı futbolcu da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakıyor.
VATAN DAŞLARI DA ARACI
Bu transfer için Cimbom'un Hollandalı yıldızları Wesley Sneijder ve Nigel de Jong da devrede. İki ismin, Milli Takım'dan yakın arkadaşlarıyla görüştüğü ve Galatasaray'a gelmesi halinde çok mutlu olacağını söyledikleri öğrenildi. Klaas-Jan Huntelaar bu sezon Alman eekibi Schalke'de 7 maçta forma giydi, tek gol atabildi.
İLK SORUSU OKUL OLDU
Klaas-Jan Huntelaar'ın paradan önce düşündüğü nokta çocuklarının okulları. Yönetim, İstanbul'da yabancı futbolcuların çocuklarının gittiği okulların listesini çıkararak kaliteli eğitim garantisi verecek. Huntelaar'ın kısa süre içinde Galatasaray'a cevap verecek.
Savaş ÇORLU
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Aslan'a 'Klaas' golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.