Aslan'dan gol dersi
A Spor’un HD kalitesinde naklen yayınladığı maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Aslan, adeta gol provası yaptı. Podolski (3), Yasin ve Hamit ile coşan Cimbom, gruplara yükseldi.
G.Saray , Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında, Spor Toto 3. Lig ekibi Dersimspor'u 5-1 yenerek gruplara kaldı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Aslan, hazırlık maçı kıvamındaki mücadelede adeta gol provası yaptı. İlk 20 dakikada iki şutu direkten dönen Cimbom, 23'te Podolski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 35'te bir kez daha sahneye çıkan Alman Panzeri, skoru 2-0 yaptı.
YASİN'DEN 2 ASİST, 1 GOL
İlk iki golde Podolski'ye asist yapan Yasin Öztekin, 40. dakikada bu kez ağları bulan isim oldu: 3-0. 60'ta Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topu ağlara yollayıp hat-trick yapan Poldi, skoru 4-0'a taşıdı. 85'te Dersimspor'un tek sayısı Koray Kurt'tan geldi. Maçta son sözü söyleyen isim 90+3'te Hamit Altıntop oldu ve sarı-kırmızılı takım kupada gruplara kaldı.
YASİN'DEN 2 ASİST, 1 GOL
İlk iki golde Podolski'ye asist yapan Yasin Öztekin, 40. dakikada bu kez ağları bulan isim oldu: 3-0. 60'ta Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topu ağlara yollayıp hat-trick yapan Poldi, skoru 4-0'a taşıdı. 85'te Dersimspor'un tek sayısı Koray Kurt'tan geldi. Maçta son sözü söyleyen isim 90+3'te Hamit Altıntop oldu ve sarı-kırmızılı takım kupada gruplara kaldı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
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